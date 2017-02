Réagissez

La grande opération de collecte d’argent pour sauver la vie à Samir Torchiat, un concitoyen atteint d’une cirrhose hépatique dans la commune de Tinebdar, connaît une fin heureuse. La somme exigée pour le transfert du patient vers l’étranger est réunie. Les principaux animateurs du comité de solidarité Sauvons une vie se sont réunis jeudi dernier au village Iguer-Ammar, commune de Tinebdar, pour faire le bilan. Ils se sont félicités de l’aboutissement de leur action et «de l’élan de solidarité et de la disponibilité des populations de la région» qui a fait montre d’un grand humanisme.

Dans un communiqué rendu public, le comité, formé d’associations humanitaires et sociales, des comités de village et de citoyens, donne un bilan de presque 1,7 milliard de centimes collectés localement et de 12 000 euros en France. C’est à peu près la somme nécessaire pour la prise charge médicale du malade dans un hôpital en Turquie, où la greffe espérée exige le payement de quelque 100 000 euros. Mais, le comité n’exclut pas d’en appeler encore à la solidarité des citoyens de la région en cas de dépenses supplémentaires.

Dans cette perspective, rendez-vous est pris pour l’organisation à Iguer-Ammar d’un «grand gala de solidarité pour lequel de nombreux artistes se sont proposés».

Le comité entamera ainsi la deuxième étape de sa feuille de route, en préparant le dossier médical du patient pour son transfert vers l’étranger. «Le retard accusé dans la prise en charge de son cas a suscité de sérieuses inquiétudes auprès de sa famille et du comité de solidarité, d’où la décision de dépêcher une équipe qui se rendra dans le courant de la semaine prochaine (la semaine en cours, ndlr) à son chevet pour accélérer la procédure de son transfert», annonce le communiqué.

Cet élan de solidarité s’est exprimé, non sans certaines difficultés, qui ont vu des bénévoles auditionnés par la police, qui leur a exigé une autorisation de collecte d’argent sur la voie publique.

«Le comité de solidarité tient à dénoncer les pressions exercées par les services de sécurité sur les bénévoles durant la collecte des dons et rassure ces derniers qu’il se tiendra à leurs côtés», conclut le communiqué.