La mercuriale des produits agricoles frais en baisse

Réagissez

La mercuriale des produits agricoles frais, notamment les légumes, a accusé durant ces dernières semaines un recul tangible à Ighzer Amokrane. C’est ce que nous avons pu constater, ce vendredi, sur les étals du marché hebdomadaire de la ville.

Cette fluctuation à la baisse a touché pratiquement tous les légumes, à commencer par la pomme de terre, un produit fort prisé. Après avoir culminé à 110 DA, le prix du tubercule est retombé à 40 DA le kilo. L’opération de déstockage en cours et l’apport de la nouvelle récolte, qui a inondé le marché dès les premiers jours du mois de mai, ont fait inscrire la tendance du marché de la patate dans une perspective baissière.

Les autres légumes à large consommation, à l’instar de la carotte, la courgette, les fèves, les navets et la salade ont emprunté la même courbe descendante. Les prix affichés oscillent entre 40 et 60 DA, cédant ainsi près de 30% en l’espace de quelques semaines seulement. Les tarifs du piment, du poivron, de la tomate et autres petits pois ont aussi décroché de manière significative. Le piment dépasse rarement 50 DA le kilo, alors que la tomate est abondante à 40 DA, voire moins. Même la mercuriale de l’ail a dévissé sensiblement. Alors qu’il avait atteint, il y a un mois à peine, des sommets invraisemblables, il s’affiche désormais entre 65 et 80 DA le kilo. Idem pour l’haricot vert, qui se négocie autour des 100 DA le kilo.

Les fruits continuent de faire de la «résistance». Les nèfles fraîchement débarquées des vergers de la Soummam se vendent entre 120 et 150 DA. Des abricots défraîchis sont proposés autour de 140 DA. La pêche de qualité culmine à 200 DA le kilo…