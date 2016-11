La fondation Zidane fait don d’une ambulance

Réagissez

Jeudi dernier, l’association Les amis des cancéreux de Tazmalt a eu droit à une ambulance, un don de la fondation Zinédine Zidane, et cela grâce aux démarches entreprises par TAF (Tazmalt Association de France) pour convaincre le président de la fondation, Smail Zidane, père de Zizou, de la nécessité de venir en aide aux cancéreux avant que ce dernier ne charge le représentant de la fondation en Algérie de faire le nécessaire.

L’association dispose ainsi de sa deuxième ambulance. Pour répondre aux besoins des malades, elle a lancé auparavant un appel à contribution pour l’achat d’un tel véhicule. En un temps record, soit deux mois après, elle a atteint son objectif grâce aux dons des âmes charitables et quelques associations pour l’achat du véhicule en plus de deux générateurs d’oxygène, qui sont des équipements indispensables.

A la clôture de la cérémonie de remise des clés et documents du deuxième véhicule, le Dr. Benmessaoud Rabia, président de l’association les Amis des cancéreux, a remercié la délégation et la fondation pour ce don, qui viendra à coup sûr à bout du problème de manque de moyens de transport des malades pour une commune de presque 40 000 habitants, où l’unique ambulance de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) reste insuffisante face à la forte demande des malades. Au sein de l’association, on suggère que cette nouvelle ambulance «peut servir aussi l’EPSP, la Protection civile et tout malade nécessitant une évacuation».

Lors des interventions, Chikh Lounis, adhérent de l’association des diabétiques, lancera un appel aux autorités pour faire un geste en faveur de cette association qui se trouve être locataire d’un garage qui sert de siège alors que des locaux publics existent. L’association, qui en est à sa deuxième année d’existence, continue de relever les défis et ne cesse de se faire distinguer par ses multiples actions en faveur de ses adhérents et des malades en général. Chaque année, elle organise une journée de dépistage du cancer du sein, cancer du col de l’utérus ainsi qu’une opération de collecte de sang en collaboration avec le centre de transfusion sanguine.