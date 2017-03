«La CNR ne s’est pas montrée souple»

Réagissez

Le directeur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa dit regretter le fait que «l’agence locale de la CNR ne se soit pas montrée souple» quant au traitement des 2039 dossiers de demande de retraite proportionnelle et sans condition d’âge des travailleurs de l’éducation.

Des dossiers qui n’ont pas été déposés par la DE dans le délai imparti au niveau de la CNR. «L’administration est faite pour faciliter la vie aux citoyens et non pas pour les bloquer», a déclaré Brahim Bader, DE de Béjaïa, lors de la conférence de presse trimestrielle organisée au siège de la direction de l’éducation, la semaine passée.

Le DE a expliqué : «Dans un premier temps, j’ai envoyé une correspondance au directeur de l’agence locale de la CNR, sollicitant ce dernier pour qu’il envoie un fonctionnaire à notre niveau afin d’accélérer le traitement des dossiers et d’éviter des erreurs, mais nous n’avons reçu aucune réponse.»

Une seconde proposition, qui consiste en la transmission des dossiers ou d’une liste nominative à la CNR, en attendant l’établissement des états de service des enseignants pour compléter les dossiers, a essuyé également un niet catégorique de la part du directeur de la CNR.

Ce dernier, ajoute le DE, prétexte n’avoir pas reçu d’instructions pour accepter des dossiers incomplets avant et après l’entrée en vigueur, début janvier, de la loi 16-15 du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite, annulant la retraite proportionnelle.

Le DE a indiqué qu’actuellement ce conflit est en cours de traitement au plus haut niveau, dans le cadre d’une commission mixte entre les ministères de tutelle, avant de préciser que ce fait concerne une dizaine d’autres wilayas.