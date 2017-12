La caravane médicale bientôt à Feraoun

Réagissez

Sollicitée par le mouvement associatif de 12 villages de la commune de Feraoun, dans la daïra d’Amizour, la 17e édition de la caravane médicale de Béjaïa s’y installera pour deux jours, à partir du 16 décembre.

Initiée par l’Association des amis de la faculté de médecine (AAFM) de Béjaïa, cette caravane prendra ses quartiers dans un CEM qui sera transformé en un hôpital du jour pour accueillir les villageois désirant se faire ausculter ou dépister.

«Tous les moyens seront mis à notre disposition. L’APC fournira des isoloirs, des couvertures et le transport en aller-retour pour la population. Aussi, les mêmes services veilleront à ce que rien ne manquera en matière d’hygiène, d’eau et de chauffage», a indiqué un organisateur. Des associations, comme Tudert d’aide aux malades cancéreux d’Amizour, mettront une ambulance médicalisée à la disposition de l’AAFM. Les initiateurs ajoutent qu’«une dizaine d’associations d’aide aux malades sont invitées afin d’installer des stands pour sensibiliser et orienter les cas entrant dans leurs compétences, par exemple,

l’association Spina-bifida de Béjaïa, celle des stomisés, les associations des diabétiques de Béjaïa et d’El Kseur ainsi que d’autres organisations, notamment Nemla, car notre action vise aussi la sensibilisation en faveur de l’environnement».

Cette édition, comme les précédentes, s’appuie exclusivement sur la solidarité et le sens du volontariat des participants. «La caravane renferme pas moins de 200 volontaires. Elle est composée de 80 étudiants en médecine qui seront encadrés par une cinquantaine de médecins évoluant dans diverses spécialités, ainsi qu’une vingtaine de logisticiens», précise-t-on. De leur côté, des officines fourniront des médicaments, comme les anti-inflammatoires, antibiotiques, antalgiques et autres médicaments nécessaires pour les besoins de la pharmacie ambulante qui sera installée à l’occasion.

Pour rappel, l’Association des amis de la faculté de médecine de Béjaïa a à son actif 14 caravanes ayant sillonné les villages des communes reculées de la wilaya de Béjaïa et quatre autres dans la région de Bouâandas, dans la wilaya de Sétif. Soit une moyenne de trois sorties par an au profit de la population rurale.