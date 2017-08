La caravane «Akbou sans plastique» revient ce 27 août

Réagissez

C’est dans les locaux de Reva-Plast, une entreprise de recyclage de plastique, que son directeur général, Ferkane Ahmed, un jeune investisseur de la région d’Akbou, et Azrou Sofiane, président de l’Association pour la sensibilisation, l’intégration et le développement des handicapés d’Akbou (SID) de la même ville, qu’un partenariat a été signé.

Parmi les articles de ce partenariat, on trouve la programmation d’une journée de sensibilisation qui aura lieu le 27 du mois en cours sous le slogan «Akbou sans plastique», qui sera organisé dans cette ville.

Une date où les deux partenaires doivent se mobiliser et conjuguer leurs efforts afin de mettre à la disposition des participants tous les moyens pour réussir cette journée.

L’industriel comptera alors sur l’expérience et la parfaite connaissance du terrain par l’association SID, qui est mieux introduite dans le milieu des jeunes pour mener à bien cette action. D’ailleurs, Ferkane Ahmed a expliqué que «ce partenariat a été signé avec l’association pour arriver à sensibiliser les citoyens sur l’importance de notre action afin de débarrasser nos villes de la pollution au plastique, qui nous ronge». Le directeur général de l’entreprise a invité ensuite tous les organismes publics et les associations à démultiplier l’initiative. Au menu de cette idée, qui a enregistré une adhésion appréciable de la population l’année passée, les bénévoles auront à ramasser des déchets en plastique et à distribuer des dépliants pour la sensibilisation au tri sélectif dans les ménages.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’association SID, et son partenaire, Reva-Plast se sont illustrés à travers ce genre d’activité visant à protéger l’environnement. L’association SID d’Akbou est une organisation à caractère socio-culturel, qui fédère toutes les catégories de la société (des jeunes filles, des garçons, des personnes à mobilité réduite…).

Elle a été créée officiellement en juillet 2013.

Ses membres ont tracé un double objectif en intégrant les handicapés dans ce genre d’initiative. Car en plus de son intérêt à l’environnement, SID vise à sortir les personnes à mobilité réduite de l’assistanat vers leur implication dans différents aspects de la vie dans la société afin de réaliser l’autonomie de la personne, qui est l’un des objectifs de l’association. Pour ses membres, la reconstruction de la personne après un accident passe par la mise en place d’un projet de vie pour cette frange de la société à travers lequel elle parviendra à se réinsérer dans la société.

A ce propos, Sofiane Azrou, président de l’association, affirme : «Notre objectif est la sensibilisation, l’intégration et le développement des handicapés, comme le nom de l’association l’indique. Nous voulons réaliser l’autonomie pour ces personnes handicapées, ainsi que leur insertion dans les milieux professionnel et social. Car la pitié et la charité ne nous avancent à rien.»

Et d’ajouter que «le travail doit s’articuler autour de l’insertion des personnes en situation de handicap (PSH) dans les différentes activités : les accompagner vers l’autonomie, vers une participation active, vers un exercice de leur citoyenneté, vers une inclusion sociale et professionnelle. L’accès à l’emploi des personnes handicapées est difficile, et l’est encore plus sans formation. Sans travail ou une quelconque activité, le risque de désocialisation est considérable.»