La bibliothèque toujours non fonctionnelle

La mise en service de la bibliothèque communale à Tizi N’Berber tarde à voir le jour malgré le besoin exprimé par la population. Alors que cette structure est dotée des moyens humains et matériels nécessaires, les services de l’APC n’ont pas encore donné le feu vert pour l’attribution des livres aux demandeurs. Pourtant, son responsable, en poste depuis quelques mois, a maintes fois sollicité les élus locaux pour démarrer son fonctionnement. «Au lieu de la mettre au service des lecteurs, l’APC veut délocaliser au fur et à mesure son matériel au chef-lieu de la commune pour d’autres besoins», révèle un employé, qui s’interroge sur les raisons de la mobilisation du personnel tant que l’ouverture n’est pas envisagée.

Fraîchement réceptionnée, cette bibliothèque est située au lieudit «Trois Chemins», à proximité du CSP, du lycée Hocine Aït-Ahmed et du CEM Base 06. Elle dispose d’un logement de fonction et d’une spacieuse salle de conférences, mais elle commence déjà à se dégrader sous l’effet des eaux pluviales et en l’absence d’entretien. Le logement de fonction est occupé, depuis plus d’un an, par un employé à l’APC.