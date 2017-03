Réagissez

Les caricaturistes sont-ils libres de dessiner tout ce qui leur passe par la tête ? Pour Omrane Tewfik, caricaturiste tunisien, c’est loin d’être le cas. Invité par le Café littéraire de Béjaïa, la semaine dernière, pour parler de son parcours et de son expérience en tant que dessinateur politique dans un pays longtemps mis en coupe réglée par la dictature des Ben Ali, il dira que la censure a changé de visage pour se transformer en autocensure dans la Tunisie post-révolution. «A l’ère de Ben Ali, on pouvait tout dessiner sauf le Président, après la révolution, on peut tout dessiner, y compris le Président, mais pas la religion ou le sexe», regrette-t-il. «Quand on vit dans une société religieuse, l’autocensure existe forcément», ajoute-t-il.

En 2011, Tewfik Omrane, de son nom d’artiste Omrane Cartoonist, l’a vérifié à ses dépens, lorsqu’une fetwa a été lancée contre lui par les milieux islamistes, après avoir assimilé dans l’un de ses dessins la Sainte Marie aux femmes célibataires, «abandonnées» à leur triste sort par le gouvernement d’El Ghennouchi. Il faut dire que cet épisode n’était pas sans influer sur la ferveur militante du dessinateur. «C’est inutile de mourir pour un dessin», nous confie-t-il en aparté.

Pour cet opposant au régime de Ben Ali et à l’islamisme, proche politiquement des milieux de gauche (POCT), le dessinateur de presse n’a pas de statut en Tunisie : «On ne sait où le mettre. Le caricaturiste tunisien, je le compare à une chauve-souris, ce n’est ni un rongeur ni un oiseau.» Par ailleurs, Omrane est persuadé que les hommes de Ben Ali, «toujours présents dans les médias et les cercles de décision, font tout pour écarter l’élite du paysage politico-médiatique». De son côté, l’autre caricaturiste politique invité par le Café littéraire, Azeddine Aliouchouche, dit Azdinov, est revenu sur son parcours et son expérience comme dessinateur de presse en Algérie. Une expérience dont l’ancien caricaturiste au journal satirique El Manchar (version papier inexistante aujourd’hui) s’est fait une idée pessimiste à cause, encore une fois, de la censure. «On peut tout dessiner, mais est-ce qu’on va nous publier ? La création existe, mais la censure aussi. Les dessinateurs créent et crient, mais au niveau médiatique on étouffe ce cri», se désole-t-il.

«Que faire ?» s’interroge-t-il, en paraphrasant Lénine. Et d’y répondre : «La solution, c’est l’underground. Cela me convient parfaitement.» Comme beaucoup d’artistes qui activent en freelance, Azdinov a choisi le web comme canal pour partager ses œuvres, en plus des expositions et de certains supports non encore atteints par la gangrène de la censure sociale et officielle. Azeddine Aliouchouche avait lancé les revues Sauve qui peut et Zerda, fermées au bout de quelques numéros à cause de leur ligne dérangeante. Il est l’auteur de l’album Bas de monopole, un patchwork de dessins satiriques et de textes dénonçant l’orientation néolibérale du gouvernement, édité à compte d’auteur. Actuellement, il gère le site satirique Le fennec Mordant, où il continue à publier ses dessins sans avoir peur d’être frappé de censure. Mais pour combien de temps encore ?