Réagissez

Des citoyens du douar M’zalla, dans la commune de Beni Ksila, s’insurgent contre l’opération cadastrale effectuée dans leur région ces derniers temps et qu’ils qualifient d’«opération bâclée et expéditive». «La légèreté qui a caractérisé cette opération a fait qu’actuellement nos terrains sont classés propriétés de l’Etat», nous déclare l’un des concernés. Deux principaux reproches sont formulés par les protestataires contre cette révision du cadastre qu’ils décrient verbalement et par écrit. Dans leurs requêtes adressées aux autorités compétentes, ils affirment que les citoyens dudit douar ne sont pas informés des dates de la procédure de l’enquête. Ils ajoutent que l’APC de Beni Ksila n’a pas informé la population du douar M’zalla de l’opération et que l’affichage concernant cette opération est retrouvé dans la zone du littoral (à Aït Mendil) par le fait du hasard. Pour ces raisons et afin d’éviter l’envenimation de la situation, ces citoyens exigent en urgence la reprise de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.