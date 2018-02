L’exécutif enfin installé

Réagissez

Après plus de deux mois de blocage et de suspense, l’APC de Tifra vient de connaître un dégel à l’issue de la réunion qui a eu lieu mardi passé et qui a vu la consécration officielle de l’alliance entre la liste indépendante «l’Union», qui a obtenu la majorité relative avec quatre sièges, et la liste indépendante «les Sages», qui a obtenu trois sièges.

Outre l’exécutif communal, il a été procédé lors de cette réunion à l’installation des commissions permanentes et à la désignation des membres de la commission des marchés, ainsi que du délégué communal pour l’annexe Ikedjane.

Pour rappel, les élections du 23 novembre passé, qui ont mis en lice sept listes électorales (trois listes indépendantes et quatre listes issues de partis politiques FFS, RCD, FLN et TAJ), ont donné la majorité relative à la liste indépendante «l’Union», drivée par le maire sortant, Meksem Rabah, qui décroche par cette victoire un troisième mandat successif.

Les résultats, qui ont aussi donné quatre sièges pour la liste indépendante «Awal dawal», trois sièges pour «les Sages», un siège pour le FFS et un siège pour le RCD, ont créé durant des jours, un certain flottement et des valses-hésitations, qui ont fait croire un moment à la population que la collectivité se dirige tout droit vers un verrouillage total. Mais l’accord conclu entre les deux listes indépendantes a fini par mettre un terme aux supputations et autres scénarios qu’on se répète dans les cafés de la région.