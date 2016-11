«L’enseignement de tamazight souffre d’incohérence»

Réagissez

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a procédé, samedi à partir de Béjaïa, au lancement dans 38 wilayas de la deuxième session du programme d’alphabétisation en tamazight pour adultes, entamé l’année dernière en partenariat avec l’Office national d’alphabétisation et l’association Iqraa.

Pas moins de 76 enseignants ont été mobilisés pour encadrer cette deuxième session, a indiqué Si El Hachemi Assad, lors d’une conférence de presse au siège de la radio locale.

Profitant de sa visite de deux jours dans la wilaya, le responsable a défendu le bilan de son institution, en mettant en exergue ses réalisations et la stratégie adoptée depuis 2014 pour la généralisation et la promotion de tamazight. «Avec cette nouvelle stratégie, nos actions sont devenues plus visibles et notre programme éditorial est devenu plus clair», s’est-il félicité. La nouvelle stratégie s’appuie, a-t-il dit, sur 4 axes principaux, à savoir les partenariats et les accords-cadres signés avec, entre autres, plusieurs ministères, le travail de proximité et de terrain pour identifier les carences et les besoins, la délégation des travaux aux spécialistes sous l’expertise du HCA et la consolidation de l’enseignement de tamazight.

A ces activités s’ajoute la coédition, mise en branle pour la vulgarisation des travaux du HCA. Le tout a pour objectif la socialisation et la généralisation de tamazight, selon M. Assad. Celui-ci n’a, toutefois, pas manqué de souligner les différents obstacles rencontrés sur le terrain. «La généralisation de tamazight souffre d’incohérence», a-t-il diagnostiqué «à cause du caractère facultatif de son enseignement». Afin de lever cet obstacle, il a plaidé pour l’abrogation de la loi d’orientation de 2009, en vertu de la nouvelle Constitution qui a consacré tamazight langue officielle. M. Assad a estimé que «seuls les textes de loi sont en mesure de faire régner l’ordre», à condition d’avoir «un soutien politique».

En attendant, le HCA a préparé une mouture qu’il va soumettre au ministère de l’Education nationale, dans laquelle il demande l’abrogation du caractère facultatif de l’enseignement de tamazight, a indiqué le secrétaire général du HCA.

Dans le même sillage, il a salué la création, tout récemment, de la Coordination nationale des enseignants de tamazight, une initiative motivée par les contraintes rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur métier, surtout en dehors de la Kabylie. «Il est de notre devoir d’encourager ce genre d’organisation», a-t-il assuré