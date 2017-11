L’école fermée par les parents d’élèves

Réagissez

L’école primaire Bachir Benmouhoub, du village Ighil Oumced, dans la commune de Chellata, rattachée à la daïra d’Akbou, est fermée depuis le 23 octobre dernier par l’Association des parents d’élèves.

D’après une correspondance adressée au directeur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa, cette action est menée pour exiger à la fois le rétablissement du directeur dans ses fonctions au sein de cette école et la mutation de trois enseignants considérés par les parents d’élèves comme la source de multiples désagréments qui caractérisent cet établissement scolaire depuis l’année passée. C’est le message, en effet, que nous lisons dans cette missive accompagnée de 90 signatures représentant les parents de 153 élèves de ce lieu du savoir : «Au lieu de prendre des mesures coercitives à l’encontre des enseignants responsables du pourrissement de la situation au sein de cette école et dont les noms sont communiqués à leur tutelle, la direction de l’éducation n’a pas trouvé mieux que de muter ailleurs notre directeur, ignorant ainsi toutes les doléances et les lettres que nous lui avions adressées auparavant».

L’Association des parents d’élèves en question, après avoir tenu une assemblée générale extraordinaire le 22 octobre au sein du village pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui paralysent leur école et permettre ainsi à leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans la sérénité, a décidé de maintenir l’école fermée et d’aller jusqu’au bout de ses revendications, à savoir : la mutation des enseignants qui seraient incriminés, le rétablissement du directeur dans son poste de travail, le maintien de leur refus que l’établissement soit dirigé par un chargé d’école. Pour mieux se faire entendre, cette association se rendra dans le bureau du wali ce lundi et se dit prête à se rendre au ministère de l’Education si cela s’avère nécessaire.