L’association Tudert à l’épreuve du terrain

Parti d’un constat des plus alarmants sur la situation des cancéreux dans la région de Béjaïa, un groupe de bénévole de la commune d’Amizour ont décidé de donner de leur temps aux malades.

Depuis 2015, date de sa création, l’association Tudert d’aide aux malades atteints de cancer s’est bâti une solide expérience et mis en place un système de collaboration avec les services sanitaires publics afin de combler les lacunes du système de santé, localement.

Mais cela n’aurait jamais être possible sans les bénévoles, qui ont gagné la confiance des bienfaiteurs et des gens charitables de la région. Le mal est multiple : des milliers de patients ne savent pas à quel saint se vouer face à des rendez-vous de plus en plus éloignés, des médicaments onéreux et parfois introuvables, l’absence d’une structure de santé spécialisée, comme un CAC, et des péripéties liées à l’accès aux soins pour les cancéreux opérés. L’association arrive, dans la mesure du possible, à répondre à quelques besoins comme le transport gratuit des patients et à assurer la disponibilité au sein de sa pharmacie des médicaments introuvables.

En l’espace de 12 mois, une poignée d’hommes et de femmes a monté un véritable centre d’aide aux malades de cancer. Le siège renferme une pharmacie, du matériel et des équipements médicaux, un magasin pour stocker des dons alimentaires et autres effets, puisque Tudert active également dans le social occasionnellement. Son plus grand acquis, ce sont deux ambulances médicalisées, dotées de chauffeurs permanents pour le déplacement des malades en toutes circonstances. Un projet qui n’aurait jamais pu voir le jour sans l’aide précieuse des bienfaiteurs, affirme Riad Kernou, un vice-président de l’association, qui s’occupe, entre autres, de trouver des dons.

Au siège de l’association, le chargé de communication, Mebrouk Azibi, nous reçoit dans le bureau où se tient l’activité quotidienne effrénée de Tudert. Le bal des malades est incessant. «Il y en a qui viennent pour acquérir un médicament, qui pour demander les services des ambulanciers pour un déplacement et d’autres, des handicapés moteurs, passent pour chercher des équipements médicaux», dit notre interlocuteur. L’association ne repousse aucune catégorie de malade, bien qu’elle soit spécialisée dans l’aide aux cancéreux.

«Nos ambulances, qui sont des dons de gens généreux, transportent des malades sans délai et gratuitement.

Des malades ont été même transportés en Tunisie, à Alger, à Sétif…», se félicite M. Azibi. Les médicaments sont distribués gratuitement sur ordonnance. Pour les démunis, l’association, dit-il, «paye la totalité des frais des soins chez une polyclinique avec laquelle nous avons établi une convention, comme nous les aidons à accéder aux soins basiques et autres opérations comme le dépistage». De plus, ajoute-t-il, «une équipe mobile procède également à des soins palliatifs à domicile, mais ce projet à besoin davantage de moyens comme un véhicule et une équipe pluridisciplinaire. L’association aspire à professionnaliser son action à travers sa dotation en personnel spécialisé».