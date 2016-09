Réagissez

Depuis une quarantaine d’années il roule sa bosse dans la photo, pourtant il n’a que 52 ans. Nadir Zeroual a côtoyé le monde de la photo tout petit.

Très loin le temps de l’ancienne Bougie, où à 6 ans, le petit élève de l’école Sidi Abdelhak qu’il était courait au sortir des classes vers le labo, au quartier Lekhmis, observer à l’œuvre son défunt père, Mouloud Zeroual, photographe qui avait pignon sur rue. Le fils mettait la main à la pâte, ou, pour dire juste, aux pellicules. Chacun des pas qu’il fait dans son monde de la photo est un hommage à son défunt père. Le 20 août dernier, à la reconnaissance que lui a exprimée sur scène le Festival de la chanson amazihe, pour sa carrière qui continue encore, il y avait l’ombre de son paternel.

Enfant d’à peine 8 ans, Nadir, brûlait d’envie de développer ses toutes premières photos, en cachette. Il les plongeait dans le traditionnel trio de bacs faits de révélateur, bain d’arrêt et fixateur. Comme il a inversé l’ordre de passage, toutes ont grillé. L’anecdote le fait aujourd’hui sourire, mais depuis, on ne compte plus ses belles prises de l’après-balbutiements.

La cause amazighe des années 80 le happe et c’est tout naturellement qu’il a fait du militantisme par la photo. Son objectif s’est mêlé à la chanson engagée en s’invitant aux galas de Ferhat Imazighene Imula, Tagrawla…. Il a pris sous son objectif l’une des dernières conférences de Mouloud Mâameri avec Tahar Djaout et Mohamed Haroun, au stade Benalouache. Une photo qui immortalise un moment avec trois grands noms réunis de militants et d’intellectuels de ce poids enrichit lourdement une carrière.

Puis naît l’intérêt pour la photo de la guerre de Libération nationale qu’il est allé récupérer ou photographier là où il a pu la dénicher, comme celle du martyr Khellil Amrane qu’il a pu ramener de chez son auteur et a permis sa circulation. Aujourd’hui, Nadir a une précieuse banque de photos de martyrs, au point où les organisations des moudjahidine le sollicitent. Généreusement et gracieusement, il en a offert plus d’une. Le plaisir de rendre service l’a engagé naturellement dans le monde associatif, comme dans l’association Assirem, où il a contribué à former des photographes. La photo de l’affiche du spectacle Babor Australie de Fellag était de lui. Il avait fait 675 pour pouvoir en choisir une.

La majorité des jaquettes des albums du défunt chanteur Bouhi Abdelkader sont également de lui, toutes faites gratuitement. Nadir Zeroual ne participe ni aux concours ni aux expositions. Il se consacre à un album photos à éditer sous forme d’un livre dédié à «Vgayet, entre hier et aujourd’hui». Il y travaille depuis 13 ans, un travail de longue haleine à découvrir dans une expo en projet. Ce jour-là sera comme une consécration pour un photographe qu’on viendra sûrement prendre en photo.