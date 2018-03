Kick-boxing : Leila Akkouche s’illustre sur les rings

Réagissez

Encore une fois, la boxeuse akboucienne Leila Akkouche a honoré son pays en remportant un autre titre du championnat du monde WBC, une compétition internationale de kick-boxing, dans la catégorie des moins de 60 kg, face à l’Américaine Eva de l’équipe Killeen America, à Bangkok en Thaïlande, le nid des arts martiaux. C’est le deuxième titre du genre qu’elle remporte en seulement deux ans.

L’athlète de 24 ans fera désormais partie des boxeurs qui participeront au prochain championnat du monde. «Un autre titre international pour moi, j’en suis très fière, pour mon pays et pour moi. Je veux honorer mon pays et mon identité amazighe», a déclaré l’athlète après le match. «Je dédie cette victoire à tous les Kabyles, ma famille, mes amis, tous les gens qui m’encouragent et tous les pauvres du monde», nous confie la championne, encore sous l’émotion de cette grande victoire. Agée de 24 ans, 57 kg, elle a déjà un palmarès dont elle peut être fière.

Quatre fois championne de wilaya de 2012 à 2015, trois fois championne d’Algérie (de 2012 à 2014), première place à un tournoi professionnel à Boumerdès en 2015, au tournoi professionnel des trois nations Algérie, Tunisie et Libye la même année, et au tournoi international en Thaïlande, deuxième place au tournoi de la coupe de l’ambassade thaïlandaise en Egypte en 2016, et championne maghrébine en Tunisie en 2017.

En attendant d’autres exploits, elle donne rendez-vous à ses fans pour les futurs défis qu’elle compte relever avec brio. Boualem Bacha