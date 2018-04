Kermesse à l’école Danielle Mine

Réagissez

Le Centre d’écoute et d’information de jeunesse de Sidi Ali, dans la ville d’Akbou, a organisé, la semaine dernière, à l’école primaire Danielle Mine, connue aussi sous le nom d’«El Madersa», une kermesse dans le cadre d’un programme culturel annuel que l’administration a mis en place pour cette année.

L’activité a été conçue pour détendre les enfants, tisser des liens entre les participants et leurs enseignants, renforcer la relation parents-administration et surtout apprendre aux enfants le sens du mérite en les faisant participer à des jeux avant de pouvoir gagner un cadeau.

La demi-journée, qui a été riche en animation, a commencé par des ateliers de dessin, des séances de maquillage, des fresques murales, des jeux de coopération et une buvette à jus avec des gâteaux à volonté.

Les adultes ne sont pas exclus, puisqu’ils ont eu un rôle pendant l’activité, à savoir celui de se fendre dans la foule pour partager la joie de leurs enfants en jouant avec eux dans un esprit familial. «Nous avons assisté à un pur moment de détente et d’amusement, je n’ai pas vu ma fille s’amuser autant depuis longtemps.

Merci à l’administration d’avoir pensé à nos enfants, et à l’association pour son temps et son énergie», déclare un parent venu partager cet instant avec son enfant.

Les enseignants, de leur côté, se sont impliqués dans cette activité. «Elle permet aux enfants et à nous-mêmes de renforcer le lien et vivre un moment autre que celui de la rigueur et le travail pédagogique. Nous avons vécu un moment extraordinaire», nous confie une enseignante au sein dudit établissement.

Les demandes arrivent par dizaines de la part des écoles, des associations et des parents d’élèves.

D’après sa responsable, Mme Mekira Ibtissem, le centre n’arrive pas à satisfaire tout le monde. «Nous sommes très sollicités ces derniers temps, et c’est difficile de s’organiser pour répondre favorablement à toutes les demandes, mais nous allons faire en sorte de faire une tournée pour présenter la kermesse dans le maximum d’établissements possibles», dit elle.