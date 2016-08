Jeunesse et Sports : renforcer le dispositif d’échange

Réagissez

La visite, jeudi dernier à Béjaïa, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a servi à insister sur la nécessité de renforcer le dispositif d’échange et de mobilité géographique des jeunes entre le Sud et le Nord dont l’expérience, à l’épreuve depuis quelques années, a apporté «beaucoup de satisfaction».

S’appuyant sur le succès de l’opération centre de vacances pour les moins de 18 ans et le programme «mobilité jeunes», dédié aux jeunes entre 18 et 35 ans, tous deux parrainés par les directions de la jeunesse et des sports des wilayas impliquées dans le dispositif, le ministre a longuement loué les vertus et les bienfaits, d’autant, a-t-il estimé, que «les infrastructures existent».

El-Hadi Ould Ali a, pour rappel, passé en revue des centres de vacances ouverts à ce titre durant cet été, notamment à Beni Ksila, à 70 km à l’ouest de Béjaïa, lequel pour cette saison accueille en cinq sessions plus de 1200 enfants, issus des wilayas de Khenchela et Ghardaïa.

Le cas a valu aussi pour une structure identique à Souk El Tenine, ouverte à plus de 300 enfants de la wilaya d’Adrar. Le château de la comtesse à Aokas, visité par le ministre, a été réhabilité et restauré, et affiche une mine des plus confortables et des plus éclatantes.

La forteresse est entièrement sur pied et n’attend que les équipements nécessaires pour ouvrir ses bras aux visiteurs, dans un cadre qui allie jardins, montagne et une vue imprenable sur la mer.

Aussi, une cérémonie a été organisée en l’honneur des deux clubs féminins de football de la commune d’Akbou des moins de 17 ans et moins de 20 ans détenteurs de la coupe d’Algérie.