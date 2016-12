Réagissez

Plus de 20 ha de foncier industriel ont été récupérés au profit des investisseurs en attendant que le wali sévisse contre les 700 constructions illicites érigées à l’intérieur des ZET.

La série de rencontres du wali avec les investisseurs des différentes zones d’activité a permis de dévoiler un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontés les porteurs de projets. Depuis l’engagement de cette démarche, il y a un an, les travaux de ces face-à-face entre l’administration et les porteurs de projets ont montré également l’incompétence, l’insouciance et la rigidité de certains directeurs de l’exécutif qui retardent ou compromettent la concrétisation des projets de développement.

En déclarant, samedi dernier, devant les investisseurs, à l’université de Béjaïa, qu’il existe une forme d’hostilité au changement, exprimée chez les directeurs, et de rétention de l’information qui bloque l’investissement, le wali ne croyait pas si bien dire. Ces rencontres avec les investisseurs de la ZAC de Béjaia ainsi que celles tenues avec les promoteurs de Taharacht (Akbou) et Amizour ont surtout démontré comment s’exprime la bureaucratie à travers le comportement rigide et parfois négligeant des administrateurs qui vont jusqu’à exiger des documents inutiles et parfois impossibles à fournir par les demandeurs du foncier.

Le directeur de l’urbanisme et de la construction de Béjaïa en a pris pour son grade pour le fait de «dormir» sur un dossier d’investissement qui consiste en la réalisation d’une tour d’affaire depuis le mois de juillet dernier, causant un retard aux promoteurs. «Je ne l’ai pas encore examiné», répond-t-il au wali, après un moment d’hésitation.

D’autres responsables comme lui, d’Algérie télécom (AT), qui étaient interpellés pour une connexion à l’Internet par un investisseur, dit n’avoir jamais «vu ce monsieur (un fabriquant de photopolymère) chez nous (dans les locaux d’AT, ndlr) ». Et c’est à ce moment-là que le concerné lui rétorque qu’il était venu avec son collaborateur français sans qu’ils ne soient reçus.

Par ailleurs, d’autres investisseurs qui ont déjà lancé leurs projets se sont plaints de l’indisponibilité de la matière première. C’est le cas d’un fabricant de treillis soudé d’El Kseur qui risque de libérer 200 salariés sur 300 à cause du «monopole» des grandes sociétés dans l’acquisition de la matière première chez un grand fournisseur basé à Oran.

Autre problème de taille : laissés longtemps en jachère, des pans entiers de ZET ont été indûment occupés, empêchant des investisseurs dans le domaine du tourisme d’installer leur affaire. Baraques et habitations ont été érigées illégalement à l’intérieur des ZET.