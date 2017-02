Réagissez

De très forts vents ont soufflé sur la région de Béjaïa hier et avant-hier, atteignant la vitesse de 70 km/h. Leur force est telle qu’elle a nécessité l’intervention des éléments de la Protection civile dans divers endroits où des dégâts ont été causés.

Des arbres, poteaux et fils électriques et des toits de baraques ont été emportés, pour finir en pleine chaussée. Les pompiers sont intervenus pour secourir deux jeunes personnes blessées, qu’ils ont évacuées à partir de la gare routière de Béjaïa. Elles ont été touchées par des panneaux publicitaires urbains arrachés violemment par le vent.

Selon la Protection civile, un gardien exerçant à la base de vie des Turcs, du côté de Oued Ghir, a aussi été blessé après la chute d’une baraque. A El Kseur, un arbre, qui a cédé à la force du vent, a fini sur la voie de chemin de fer, ce qui a quelque peu perturbé le trafic ferroviaire. Dans plusieurs autres endroits, des arbres ont causé des dégâts et obstrué des axes routiers, comme sur la RN9. Dans le quartier d’Ighil Ouazoug, au chef-lieu de wilaya, des troncs d’arbres se sont écrasés sur deux voitures en stationnement.

Comme souvent lors des intempéries, le réseau électrique cède au déchaînement des éléments. Des fils électriques ont été arrachés avant-hier de leurs supports dans plusieurs endroits de la wilaya, où, conséquemment, l’électricité a été coupée. Les services de la SDE (Sonelgaz) ont eu fort à faire pour rétablir le courant. Jusqu’à hier, à la mi-journée, des villages et quartiers entiers sont restés dans le noir.

C’est le cas à Boukhiama et Gouraya, dans la ville de Béjaïa, dans trois villages à Chellata, et d’autres localités sur le littoral de la wilaya. Le vent a continué à balayer la région pendant la journée d’hier avec une vitesse moindre que celle de la veille, où de la grêle est tombée sur la ville de Béjaïa et de la neige sur les hauteurs d’Adekar.