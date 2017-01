Intempéries à Béjaïa : Affaissements et routes coupées

Réagissez

Des routes ont été déneigées par des engins...

Les conditions météorologiques se sont dégradées ces derniers jours.

Après des mois de sécheresse quasi totale, la wilaya de Béjaïa connaît, depuis près d’une semaine, une très forte pluviométrie, et, dès dimanche, des chutes de neige sur les hauteurs de plus de 800 mètres. La dégradation des conditions météorologiques a cependant affecté plusieurs régions de la wilaya, à 80% à caractère montagneux, non sans provoquer des incidents, a-t-on déploré.

A Souk El Tenine, 30 kilomètres à l’est de Béjaïa, une grave chute de blocs de pierres a été signalée avant-hier soir sur la RN9, près d’un complexe touristique, fort heureusement sans causer de dégâts humains. Cet incident n’est pas sans rappeler celui du 25 novembre 2015, à Aokas, où une chute de pierres a fait 7 morts et plusieurs blessés. Le pire a été évité également à Béjaïa-ville, plus exactement au quartier Taklait, où un bus privé de transport en commun, pris dans des inondations, a chuté dans un ravin, sans faire de victimes.

Des affaissements dus à la pluie ont, par ailleurs, emporté l’aire de sport et les chaudières du CEM Naciria II, au chef-lieu de la wilaya, privant les élèves de chauffage. Dans les zones montagneuses, plusieurs routes et chemins de wilaya ont été coupés à cause de la neige qui a atteint 40 centimètres dans certains endroits. La RN6 A, reliant Akbou à Tizi Ouzou, a été fermée à Chellata, de même que les CW 7 (Béjaia-Sétif via Tagouba) et CW 26 (Akbou-Tazmalt via Béni Melikèche) qui ont été rouverts avant-hier en début de matinée, selon une source locale.

La neige a coupé du monde les communes de Kherrata, Souk Oufella, Timezrit, Draâ El Gaid, Ait Smail, Darguina, Adekar, Béni Djellil, Kendira, où les élèves de plusieurs villages n’ont pas pu rejoindre leur établissement scolaire. Dans les écoles qui ont ouvert, les élèves ont grelotté, à cause du manque de combustible de chauffage, comme c’est le cas à Draâ El Gaid, où un manque d’engins de déneigement a été également signalé.

A Akfadou, alors que les routes inter-villages ont été rouvertes avant-hier matin à l’aide de six engins, la chute d’un poteau électrique a laissé le village Tizi Laârif dans le noir pendant plusieurs heures, avant que le courant ne soit rétabli, indique le maire de cette commune montagneuse, qui a appelé les automobilistes à se passer de leur véhicule. A la neige et la pluie s’est ajouté le verglas au niveau de la RN 106, reliant Béjaïa à Bordj Bou Arréridj via Ighil Ali. Un appel à la vigilance à l’endroit des automobilistes est lancé par le maire de cette commune.

Par ailleurs, une forte demande en gaz butane est enregistrée. Naftal a tenu à rassurer, via les ondes de la radio locale, qu’elle est en mesure de couvrir tous les besoins en gaz à travers son réseau de distribution. Avant-hier, après un court ensoleillement, le mauvais temps a repris à Béjaïa. Un BMS local a annoncé des chutes de pluie et de neige jusqu’au mercredi et des températures avoisinant le zéro degré. L’éclaircie et le redoux ne seront pas de retour avant jeudi, annonce le BMS.