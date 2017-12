Intempérie : Eternel problème des routes inondées

Les pluies qui sont tombées dans la wilaya de Béjaïa ont donné lieu à un cumul estimé à plus de 40 mm entre mercredi et jeudi derniers. Elles ont paralysé plusieurs routes et inondé des quartiers.

Les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été inopérants en raison du sous dimensionnement des buses et l’importance des quantités d’eau tombées. Jeudi matin, les habitants de certains quartiers de la ville de Béjaïa ont eu du mal à franchir le pas de leur porte. Comme si cela ne suffisait pas, les avaloirs refoulant des eaux usées ont rendu l’air irrespirable du fait des odeurs nauséabondes qui s’y dégageaient. Pendant ce temps, les automobilistes ont été piégés dans des bouchons routiers provoqués par une circulation lente à cause des routes inondées. A Ibachirene, dans la commune de Oued Ghir, la route qui relie le village et la RN12 est transformée en oued. Les eaux finissent dans les caniveaux qui débordent à leur tour sur la chaussée. Toujours dans la même localité, près du chef lieu communal, les agents des travaux publics ont du intervenir pour ouvrir des rigoles et permettre le drainage des eaux stagnantes et gênant la circulation. Cette situation se répète en l’absence d’une prise en charge sérieuse du problème par les pouvoirs publics. A Bir Slam, à l’entrée de la ville de Béjaïa, les pluies ont mis à nu l’inefficacité des travaux d’assainissement effectués il y a quelques mois. En plus de la chaussée déformée par les travaux et son revêtement bâclé, l’eau s’étend sur tout le carrefour rendant la circulation automobile difficile.

N. D.