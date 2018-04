Initiation aux premiers secours

Réagissez

L’association Tariq Essalama a organisé, la semaine dernière, en collaboration avec l’association Oxy-Jeunes de Darguina, une session de formation en secourisme au niveau du CSP de cette ville située à l’est de Béjaïa.

15 stagiaires ont été initiés aux premiers secours en cas d’accidents, de brûlures, de malaises ou de plaies, selon un programme pédagogique reconnu et actualisé. Assurée par deux pompiers membres de l’association Tariq Essalama et habilitée par le Croissant-Rouge algérien et la Croix-Rouge française, la formation est sanctionnée par une attestation. Ce programme appelé «Secourisme pour tous» est appuyé par l’ambassade de France. Il touchera d’autres communes de la wilaya et des contacts ont été déjà pris avec des représentants associatifs d’Aokas, Melbou et Aït Smaïl.

Par ailleurs, l’association Oxy-Jeunes compte lancer, au mois de septembre prochain, une formation de 30 ambassadeurs de l’environnement appelée «Jeunes écolos 2». Des conférences et des ateliers seront donc animés par des professionnels de l’environnement au profit des leaders associatifs représentant différentes communes de la région. «Nous avons déjà eu un contrat de financement de la part d’une entreprise locale pour un montant de 10 millions de centimes», déclare le président de cette association, Foudil Khaled, ajoutant que «cette somme est largement insuffisante pour la prise en charge des stagiaires».