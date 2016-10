Impressions

Réagissez

- Idir Akfadou. Chanteur

«Grand bravo aux initiateurs pour avoir organisé cet hommage. Ce genre de festivités fait toujours plaisir. Je remercie l’association Ithri Ibouraine ainsi que la commune de Tifra, citoyens et autorités, qui ont accompagné comme il se doit cette célébration. Dda Youcef, même s’il est parti, reste parmi nous grâce à son œuvre».

- Zayen. Chanteur

«Youcef Abdjaoui était un grand artiste. Son art est propre. Son répertoire est de très bonne facture. Il a laissé un trésor inestimable qui restera dans les mémoires et les générations futures vont certainement s’en inspirer. Je suis très heureux d’être ici et de participer à cet hommage. Je me suis fait accompagner par mon ami et artiste italien Andréa Marnain, c’est un chanteur qui s’intéresse énormément à notre culture et qui aime beaucoup tamazight. Il est là pour s’imprégner de notre culture et être aussi notre ambassadeur auprès des siens».

- Hacène Ahres. Chanteur

«Youcef Abdjaoui mérite tous les hommages. C’est quelqu’un qui a consacré toute sa vie à la chanson. Il fait très attention à ce qu’il chante. C’est un grand compositeur doublé d’un grand interprète. Bien que je sois malade, j’ai tenu à être présent. Pour ma part, j’ai eu la chance de le rencontrer deux fois. La première fois, c’était à Alger, la seconde fois à l’hôtel Tamgout, où on a passé une soirée mémorable et j’ai appris énormément de choses sur cet immense artiste. Il faut reconnaître que si aujourd’hui takvaylit est connue un peu partout, c’est grâce à la chanson et aux artistes, donc les hommages qu’on leur rend sont doublement mérités».

- Samir Aliouche . Fils de Youcef Abdjaoui

«Aujourd’hui, pour moi, mon père est vivant. Je remercie vivement l’association Ithri Ibouraine, les artistes et le public pour tout ce respect qu’ils ont prodigué à mon défunt père».

- Baylache. Chanteur

«Dda Youcef est un chanteur algérien qui a dépassé le cadre de sa Kabylie natale. Ses chansons ont bercé nos parents et continuent à nous bercer. Elles sont philosophiques, à l’exemple de thit d wul, et résonnent encore dans toutes les oreilles. Nous les nouveaux chanteurs, avons appris beaucoup de Dda Youcef et de ceux qui nous ont précédés. Préserver la mémoire de nos artistes est plus que nécessaire».

- Boualem Boukacem. Chanteur

«C’est un honneur pour moi d’être ici, l’organisation est impeccable. Dda Youcef n’est pas à présenter, il fait partie de l’ancienne génération de grands chanteurs qui ont donné ses lettres de noblesse à la chanson kabyle et algérienne. C’est un pilier de la chanson algérienne. Honorer nos artistes à titre posthume, c’est bien, mais les honorer de leur vivant, c’est mieux».