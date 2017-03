Réagissez

Associations, organismes publics et même une entreprise économique se mobilisent pour marquer la Journée de l’arbre, qui coïncide avec le début du printemps, en organisant des opérations de plantation d’arbres et des journées scientifiques autour de l’environnement.

La Conservation des forêts (CF) de Béjaïa et la direction du Parc national de Gouraya (PNG) ont profité de l’opération d’envergure de reboisement lancée par Sonatrach, et qui touche 20 wilayas, dont celle de Béjaïa, pour réhabiliter le mont Gouraya qui a été ravagé par les flammes les 21 et 22 juillet 2016. Sur les 535 580 plants fournis par la société des hydrocarbures, 27 000, dont 12 000 oliviers, 7500 figuiers et 7500 caroubiers sont offerts au PNG.

Le responsable de la CF a insisté sur le fait de «prioriser, par ce programme, la réhabilitation des espaces du PNG incendiés l’été dernier». Le volontariat, programmé entre le 18 et le 31 mars, mobilisera les agents des services de la Conservation des forêts, les associations locales, des riverains et le Croissant-Rouge algérien. Le point de départ sera le quartier Dar Nacer, d’où est parti le feu, c’est-à-dire à proximité de la demeure de l’auteur de l’incident.

Pour rappel, l’incendie avait détruit 167 ha de la réserve naturelle et détruit des dizaines de ruches et d’arbres fruitiers. De son côté, le Croissant-Rouge algérien a concocté un riche programme, qui a débuté le 18 mars avec la plantation de 120 arbres au niveau du Parc national de Gouraya. Cette action a été précédée d’une série de conférences tenues les 12, 13 et 14 mars au campus de Targa Ouzemmour et qui auront pour thème «L’environnement et le développement durable».

Il est à retenir, également, l’annonce de la création, à l’occasion de la 4e édition de la Fête du printemps, au niveau de la commune de Tinebdar, d’une pépinière de l’horticulture spécialisée dans la production de plantes d’ornement et d’arbres forestiers. Pour la réalisation de ce programme, l’APC de Tinebdar, ainsi que le mouvement associatif local, peut compter sur l’entreprise Général Emballage, basée dans la zone industrielle de Taharacht, dans la commune d’Akbou.

Cette dernière attribue depuis 2012 un budget spécial destiné à accompagner toutes les initiatives citoyennes visant à protéger l’environnement. Une manière aussi, ajoutent les initiateurs, «de restituer à la nature une fraction des sous-produits forestiers qui entrent dans la fabrication de la pâte de papier». Lors de cette édition, qui a été lancée samedi 11 mars, 500 arbustes d’ornement et autres variétés ont été mis en terre.