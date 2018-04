Imoula (M’cisna) : La polyclinique dotée d’un point de garde

Réagissez

La polyclinique de M’cisna, implantée au village Imoula, situé en surplomb du chef-lieu communal, vient d’être dotée d’un point de garde. «Le service qui ouvrait auparavant jusqu’à 18 heures, est passé depuis le 1er avril à un fonctionnement en H/24», nous informe la directrice de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Seddouk.

Le basculement du service, de la plage horaire restreinte au régime continu, est rendu possible grâce à l’apport de nouvelles recrues en personnel médical et paramédical. «Le contingent composant le staff encadreur est passé du simple au double. L’équipe soignante est forte de 4 médecins de santé publique et de 8 infirmiers, alors que par le passé ils étaient 2 médecins et 4 paramédicaux seulement à assurer le service», nous fait savoir notre interlocutrice.

Cette nouvelle offre de prestation induira indubitablement une meilleure accessibilité aux soins de base dans cette région recluse et enclavée. «C’est un investissement que l’on apprécie à sa juste valeur, car il s’inscrit en droite ligne de la consécration de la santé de proximité», se réjouit un habitant d’Imoula. «On se sent réconforté et rassuré d’avoir, de jour comme de nuit, une équipe médicale à son service. Cela va nous épargner les évacuations en catastrophe des malades vers la polyclinique de Seddouk», renchérit un autre citoyen du village Tighermine, tout proche.