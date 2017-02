Réagissez

Le dramaturge et écrivain Mohand Aït Ighil a procédé, mercredi dernier au Théâtre régional de Béjaïa (TRB), à une lecture «à l’italienne» de sa nouvelle pièce Imnuda Yighssane, une adaptation au théâtre du roman de Tahar Djaout Les chercheurs d’os.

Pourquoi Djaout, encore une fois ? «Les sujets traités dans le roman, et donc dans la pièce, à savoir les conflits générationnels et le cramponnement au passé au détriment de l’avenir, sont intemporels. De plus, on ne finira jamais de rendre hommage au défunt Tahar Djaout», rétorque Mohand Aït Ighil.

Le texte est scindé en trois tableaux : la période coloniale, mettant en exergue la situation des Algériens, le début de l’indépendance et «la recherche des os» des martyrs de la Guerre de Libération nationale. Le décor est planté en Kabylie, mais il aurait pu l’être dans n’importe quelle région d’Algérie, où on a fait une obsession de la recherche et de l’exhumation des os des chouhada pour les enterrer chacun dans son village natal. La scène met en avant le débat houleux précédant le départ d’Akli Ouzal pour ramener au village les os de son frère tombé au champ d’honneur dans un autre village. La discussion fait rage sur l’utilité de cette entreprise, entre Akli Ouzal, son accompagnateur, Rabah Ouali, et Hend Zerrouk, un personnage «fou», connu pour son attitude provocatrice.

Plus le nombre de martyrs d’un village est élevé, plus celui-ci est entouré de gloire. Akli Ouzal peut-il renoncer à la recherche des os de son frère au risque de tourner le dos à une tradition bien ancrée ? C’est pourtant ce qu’il fit, une fois les os de son frangin retrouvés. Il renonce à les ramener au village, considérant que ce serait mieux de continuer l’œuvre de son frère, celle de construire l’avenir que de rester otage du passé. La femme, absente du roman de Djaout, est intégrée par l’auteur pour représenter symboliquement l’Algérie.

Mohand Aït Ighil, qui a déjà traduit plusieurs œuvres du même auteur, dont Les vigiles, ainsi que La terre et le sang de Mouloud Feraoun, a réussi au moins trois exploits dans son adaptation : la traduction du français vers le tamazight, le passage de l’écriture romanesque à l’écriture théâtrale, et, enfin, le tissage d’un dialogue nourri à partir d’un roman à dominante descriptive. La pièce, de par la qualité de son écriture et son thème fort intéressant, constitue sans conteste un plus pour le théâtre d’expression amazighe. C’est maintenant aux metteurs en scène de prendre le relais pour la présenter sur les planches.