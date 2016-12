Réagissez

Rachid Adjaoud, des armes à la plume

Le dimanche 18 septembre nous quittait le moudjahid Rachid Adjaoud, à l’âge de 79 ans. Le défunt a été terrassé par une crise cardiaque, qui l’a emporté, dans son village natal à Seddouk. Beaucoup de monde, entre anciens compagnons d’armes, proches et amis, hommes politiques, et de nombreux anonymes ont assisté à l’enterrement pour rendre le dernier hommage à celui qui a été un fidèle compagnon du colonel Amirouche pendant la Guerre de Libération.

On retiendra de Rachid Adjaoud l’image d’un homme respecté et son engagement pour l’écriture de l’histoire de la Guerre d’indépendance, particulièrement celle de la Wilaya III historique. Il laisse en chantier un nouvel ouvrage dont on attend la publication à titre posthume. Une place publique a été baptisée en son nom dans la ville de Taourirt-Ighil.



Yahia Hammouche, engagé et discret

Yahia Hammouche, militant des causes démocratiques et ex-président du Mouloudia de Béjaïa (MOB), de 1997 à 1999, est décédé le 8 décembre, emporté par une crise cardiaque à l’âge de 56 ans. Le défunt a été un militant convaincu de la cause amazighe et des droits de l’homme. Ses amis se souviennent de son engagement dans les années 1980 au sein des commissions nationales du Mouvement culturel berbère (MCB) pendant ces années de clandestinité et de répression. Il a investi le terrain des luttes en forçant le respect sans devoir se mettre au-devant de la scène. Cette discrétion a constitué l’une des caractéristiques de sa personnalité jusqu’à sa mort. Tous ceux qui l’ont côtoyé gardent de lui le souvenir d’un homme modeste, respectable, bien au-delà des divergences politiques.