Il Maten : Préavis de grève à l’EHS

L’établissement hospitalier spécialisé (EHS) d’Il Maten, qui compte 165 employés, vit un conflit qui oppose ses travailleurs à leur ex-directeur.

Les deux syndicats de l’établissement, Snapap et Snapsy, ont fini l’année 2016 par une menace de grève décidée à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 29 décembre au sein de l’EHS. Les deux syndicats expliquent, dans un préavis de grève, dont une copie a été adressée à notre rédaction, avoir décidé d’organiser cette AG «pour soutenir [leurs] collègues victimes des accusations et allégations mensongères suivies par des dépôts de plainte par l’ex-directeur […]».

Selon eux, celui-ci a déposé une plainte contre le sous-directeur des activités de santé et deux syndicalistes qui étaient engagés dans un mouvement de protestation à la revendication essentielle du «départ définitif» de celui-ci «et la restitution du logement de fonction au niveau de l’EHS». Dans cette situation qui semble se compliquer, les deux syndicats réitèrent leurs revendications et haussent le ton.

«Pour une énième fois, nous demandons à la DSP ainsi qu’à la tutelle de prendre en charge nos revendications et régler nos problèmes dans les plus brefs délais avant que la situation ne dégénère», écrivent les syndicats dans leur préavis de grève destiné à leur tutelle. Si leurs revendications restent sans écho, ils promettent d’entamer «une grève générale et illimitée à partir de dimanche 8 janvier 2017».