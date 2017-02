Ighzer Amokrane : Les superviseurs du CEM Boukhlifa en colère

Réagissez

Les superviseurs de l’éducation du CEM Boukhlifa Lamara d’Ighzer Amokrane, à 60 km au sud de Béjaïa, sont entrés en grève illimitée la semaine dernière. Les grévistes ont eu recours à cette action après avoir epuisé toutes les voies réglementaires visant à obtenir l’envoi d’une commission d’enquête, par la direction de l’éducation dans leur établissement, pour se pencher sur le conflit les opposant au directeur du CEM.

Les concernés dénoncent le mutisme des responsables de la direction de l’éducation de wilaya, en déclarant que «toutes (leurs) tentatives pour trouver un terrain d’entente avec le directeur ont été vaines et les 10 rapports envoyés à la DE sont restés lettre morte».

Selon les grévistes, «le directeur de l’établissement a élaboré des emplois du temps non conformes au règlement, imposant plus de 39 heures et demie de travail au lieu des 36 heures réglementaires. De plus, il nous a chargé des tâches administratives qui ne sont pas de notre domaine de compétence, mais plutôt du ressort d’un surveillant général».

«En refusant d’appliquer les emplois du temps confectionnés par le responsable du CEM sans nous consulter, ce dernier a engagé une série d’intimidations à travers des ponctions sur salaire, la réduction de la prime de rendement en nous faisant remplir des questionnaires», affirment-ils. Toutes nos tentatives pour joindre au téléphone la direction de l’établissement ont été vaines, malgré notre insistance.