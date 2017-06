Réagissez

L’association culturelle La Sumam a entamé les dix derniers jours du Ramadhan avec une soirée musicale, la première du genre dans le village. A l’affiche : Ali Ideflawen, Faouzi Saidi, Nassima Yahiaoui, Houcine Azar et Juba Mouhous.

«Nous aspirons au vivre-ensemble, c’est pourquoi il est primordial de faire une place à la femme dans l’activité associative», a affirmé Loucif Hammidouche, membre actif de l’association. «Les enfants du village ont bénéficié eux aussi d’un échange entre les associations La Sumam et Horizon, d’Ighzer Amokrane. Une kermesse sera au menu à la fin d’année, proposée par le centre d’écoute Sidi Ali.

Ce sera une occasion pour le rapprochement entre les deux localités», poursuit-il, saluant au passage l’initiative qui vise à créer une association de femmes dans le village. L’association Tagherma, de son côté, a organisé une représentation théâtrale qui s’intitule Azuzen, mise en scène par Okbaoui Chikh.

Le public a découvert le spectacle qui a été joué à l’international. La troupe «Assirem» a donné, avec son spectacle qui sillonne la Kabylie, de l’émotion au public. L’association sportive JSIN, quant à elle, a organisé un tournoi de mini-foot pour les minimes et qui a été remporté par Tiwizi du quartier Thimsilt. Une compétition de jeu d’échecs avec une vingtaine de participants a été aussi au menu.

«Nous allons clôturer nos activités avec un gala artistique plein de surprises», confie Amara Aït Ouali, président de l’association sportive Ighil Nacer. Des bénévoles se sont chargés de la quête et la distribution des aides destinées aux nécessiteux. Quelques jours avant l’Aïd, les organisateurs, majoritairement membres d’association, ont pu toucher plus de 100 familles avec une aide constituée d’aliments, blé, viande et une somme d’argent. «En attendant le renouvellement du bureau des notables, il faudra bien, pour l’occasion, que quelqu’un se charge de cette tranche de la société», a souligné un des bénévoles.