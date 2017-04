Réagissez

La RN106 faisant jonction entre la wilaya de Béjaïa, à partir de Tazmalt, et la wilaya de Bordj Bou Arréridj, est livrée à la dégradation et à l’usure du temps.

En sus d’une signalisation somme toute défectueuse, la carence en matière d’entretien des avaloirs et caniveaux est patente. En divers endroits, les accotements sont réduits à leur portion congrue, tant ils sont encombrés par des monticules de terre, de gravats et autres décombres. Autant d’obstacles à la circulation piétonne. Et passons sur les immondices de toute nature qui jonchent ces parties latérales de la chaussée, et dont on a presque fini par s’accommoder.

Entre les PK56 et 57, un éboulement a rogné une bonne partie de l’accotement, a-t-on pu constater. «C’est un éboulement qui ne date pas d’aujourd’hui. Il s’accentue et s’aggrave après chaque épisode pluvieux. Si rien n’est fait pour le juguler, il risque d’emporter la chaussée», alerte M. Djoualait, maire d’Ighil Ali.

Mais là où le danger plane, s’accorde-t-on à dire, c’est au niveau de l’agglomération du chef-lieu communal, que l’axe routier traverse de part en part. En effet, par suite d’éboulements successifs, l’accotement a complètement disparu, laissant place à un vide béant. «L’endroit est un véritable piège, autant pour les automobilistes que pour les piétons, lesquels sont obligés, à leurs risques et périls, de marcher sur la chaussée», avertissent les responsables de l’APC.

«Il y a vraiment urgence à prendre en charge ce problème», atteste-t-on, car il y va de la vie des citoyens». A ce propos, l’édile communal a déploré : «Nous avons écrit à maintes reprises aux responsables de la direction des travaux publics à ce sujet, mais malheureusement cette dernière tarde à réagir», déplore l’édile communal.