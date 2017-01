Ifri, première commune visitée par le wali

Réagissez

Sortie du nouveau wali, Mohamed Hattab, à Ifri

Mohamed Hattab, le nouveau wali de la wilaya de Béjaïa, a entamé sa série de visites de travail et d’inspection au niveau de la commune d’Ifri Ouzellaguen, une commune qui n’a pas été choisie au hasard, d’après le wali qui a voulu ainsi «rendre hommage aux habitants de cette région historique qui a abrité le Congrès de la Soummam».

Le premier projet visité a été celui de la réalisation du réseau d’assainissement du village Boutagout, qui va raccorder 95 foyers soit 665 habitants. Le taux d’avancement est de 11%, les travaux réalisés jusque-là sont le sondage, le terrassement et la pose de conduite PVC sur 180 mètres linéaires. Restent 14 km à réaliser.

Des présentations plus détaillées sur chaque secteur seront dorénavant données par les directeurs de l’exécutif lors des prochaines visites d’inspection sur instruction du wali afin d’informer les citoyens sur les programmes de développement les concernant.

Le wali veut ainsi mettre à exécution sa propre méthode de travail, qui privilégie la communication, la transparence et le suivi sérieux des actions lancées.

L’engagement, la conduite et la gestion des différentes actions et programmes de développement nécessitent une adhésion effective et concrète dans une vision stratégique axée sur une stratégie d’écoute et de proximité, a déclaré le wali en direction de ses collaborateurs. Il leur a ordonné aussi, comme il l’a déjà fait en direction des chefs de daïra lors de ses audiences, de consolider la relation entre le citoyen et l’administration et de veiller à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect mutuel et une prise en charge concrète de ses préoccupations et aspirations.

Le wali a effectué une visite au musée d’Ifri, un lieu qu’il a l’intention de développer vu son importance historique. Il a écouté les doléances des moudjahidine venus l’accueillir sur le site. Le wali leur a promis de transmettre et de veiller à la concrétisation du vœu exprimé et qui consiste à rendre ce musée national.

Le projet de réalisation d’une auberge de jeunes a été inspecté, ainsi que le projet de réalisation de l’unité de la protection civile, le projet de réalisation de 368 logements RHP à Hellouane et celui de 730 logements LPL. Mohamed Hattab a pris la décision d’interdire désormais toute distribution de logements avant l’achèvement total des travaux de viabilisation.

L’amélioration des conditions de vie des citoyens, la satisfaction des préoccupations des populations passent aussi par des actions touchant à la couverture médicale et à la santé de proximité, au rapprochement et l’encadrement des infrastructures de scolarisation, au renforcement, à l’amélioration des niveaux d’animation culturelle et de la pratique sportive, à l’émancipation de la jeunesse, au développement de l’activité agricole et des investissements en milieu rural, à l’élévation des niveaux des services et des prestations, à la protection des couches sociales précaires, etc. Des priorités que le wali adopterait dans sa feuille de route, et qui seraient la clé de l’émancipation et du développement de la wilaya.

Ramener Béjaïa au rang des wilayas pilotes et pionnières sur le plan national est l’objectif fixé par le wali.