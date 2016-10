Réagissez

Ouverte en 2015 et fréquentée par plus de 70 disciples répartis en deux sections (poussins/benjamins et minimes/cadets), la salle de judo de la commune de Tifra souffre d’un déficit en équipements. «Nous avons besoin notamment de protections murales et de tatami», nous fait part l’entraîneur, Mélizou Karim. Endroit où se défoulent deux jours pas semaine les enfants de la région, cette salle, de l’avis de plusieurs parents, est un lieu de grande utilité qu’il faut préserver et équiper. En plus d’offrir un entraînement dans la discipline, l’école organise, en outre, plusieurs activités d’accompagnement étalées sur toute l’année. Courses, sorties en mer, stages de perfectionnement… Les athlètes ont déjà fait plusieurs virées d’agrément et vu plusieurs judokas et pratiquants d’autres disciplines défiler dans leur salle, à l’exemple de Zinedinne Issadi, Azzouguène Hachemi et Azzouguène Zahra qui ont assuré l’été une courte formation aux élèves. «Notre école est un espace de formation et de loisirs, nous attendons des subventions à la hauteur de nos efforts pour équiper convenablement notre salle et exercer dans les meilleures conditions notre mission», nous déclare Houma Hanafi, le président de l’association sportive qui gère les lieux