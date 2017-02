Réagissez

Sur demande du wali, deux délégations de hauts cadres du secteur ont été dépêchées par le ministère de l’Hydraulique pour effectuer enfin un diagnostic de ce secteur, qui connaît un retard énorme, malgré les potentialités hydriques existantes.

Les visites effectuées au niveau de ces sites et les réunions tenues avec les différents responsables du secteur se sont soldées par des décisions et des mesures. Il s’agit de lancer l’extension de la station de traitement du barrage de Tichi Haf, pour un volume supplémentaire de 100 000 mètres cubes d’eau par jour, pour prendre en charge l’AEP des communes du sud de la wilaya et les extensions projetées le long du couloir.

La réhabilitation de la conduite de 700 m, alimentant Béjaïa à partir de la source de Bordj Mira à l’intérieur de l’oued Agrioune, sur 5 km, sera aussi prise en charge. Le chef du projet de réhabilitation concernant la ville de Béjaïa est autorisé à prendre en charge la réhabilitation de la conduite de la rue Tifraoui (arrière-port) et la déviation de la conduite de 600 m située à l’intérieur de l’aéroport.

Par ailleurs, il a été décidé de créer une commission technique de suivi du projet de réhabilitation, subdivisé en quatre lots pour 23 secteurs. La commission veillera à la sécurité du chantier, l’assistance à l’entreprise et la remise en état. Le directeur de l’unité ADE de Béjaïa est chargé d’accélérer la procédure de transfert de gestion de cinq communes, dont le dossier a reçu l’aval de sa tutelle, et de lancer le diagnostic des communes gérées par les régies communales, en vue de leur transfert ultérieur et surtout les chefs- lieux des communes.

Quand au ministère de l’Hydraulique, sa mission est d’intégrer à l’avenir sur ses programmes centralisés la prise en charge de la station de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 100 000 m3/j, la réalisation du barrage de Lazib Timizar pour l’AEP des quatre communes de l’ouest de la wilaya et la réalisation d’une station de traitement de l’eau du barrage Ighil Emda pour l’AEP de Kherrata.

Sera pris en charge aussi le financement à court terme des opérations d’amélioration de l’AEP à travers les communes dans le cadre du FNE, estimé à 1,2 milliard de dinars, et à moyen terme, à 1,3 milliard de dinars, dont 300 millions de dinars destinés à la réhabilitation, le développement et l’équipement des forages existants.

Il s’agira aussi d’intervenir pour prendre en charge la réévaluation de deux opérations intitulées «Réalisation des ouvrages aval du système d’AEP du couloir Tichi Haf-Béjaïa (3e tranche) et la réalisation de l’AEP des 6 communes sud de la wilaya». Concernant les nouveaux pôles urbains en réalisation, dont le besoin en AEP est de 6 milliards de dinars et en assainissement de 7,5 milliards de dinars, le directeur central de l’AEP du ministère des Ressources en eau est chargé de prendre contact avec les ministères de l’Habitat et des Finances pour voir la possibilité d’inscrire ces opérations sur un programme spécial.