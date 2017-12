Huit visites ministérielles pour la forme

Réagissez

Béjaïa a connu la visite de huit ministres en 2017. Des déplacements, moins nombreux que les 16 de l’année passée, et peu productives, dans la mesure où l’impact positif attendu n’est pas visible sur le plan du développement local. Parmi eux, Ould Ali El Hadi qui, en l’absence de projet sportif d’envergure, si ce n’est une piscine semi-olympique toujours en chantier au stade scolaire de Béjaïa, a inspecté des projets qui s’éternisent. A sa seconde visite, qui a été protocolaire, le citoyen attendait de lui vainement des nouvelles sur le projet gelé du stade de 40 000 places et l’inscription de nouvelles infrastructures sportives.

En visite de deux jours, l’ex-ministre de la Communication, Hamid Grine, est venu plus en touriste qu’en mission, en s’offrant une visite guidée au Cap Carbon, aux Aiguades et aux Oliviers. A Melbou, il a inauguré de nouveau une placette, qui a été baptisée la veille par le wali. On retiendra de la visite du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, la relance du projet d’alimentation de six communes en gaz naturel bloqué par une opposition depuis 15 ans au niveau de Tidelsine.

Dans le secteur des travaux publics, deux ministres, Boudjemaâ Talai et Abdelghani Zaâlane, ont visité la wilaya, qui connaît toujours des retards dans le secteur : le carrefour de quatre chemins qui a dépassé les délais, le dédoublement de la voie ferrée plombé, la pénétrante autoroutière qui se fait désirer… Les visites de Noureddine Bedoui, Abdelkader Ouali et Azedine Mihoubi, ministres respectivement de l’Intérieur, des Ressources en eau et de la Culture, ont laissé, elles aussi, un goût d’inachevé.