Saïd Sadi et DJamel Zenati réunis à l’occasion de l’hommage à Yahia Hammouche

Un match de football a opposé l’équipe des anciens du MOB à celle de la presse locale pour rendre hommage à l’ex-président du Mouloudia et surtout au militant de la cause identitaire qu’il a été.



Décédé le 8 décembre dernier, suite à un malaise cardiaque, l’ex-président du MOB et militant de la démocratie et de la cause amazighe, Yahia Hammouche, a eu droit à un grand hommage, que ses amis et la famille du MOB voulaient lui rendre à l’occasion de la célébration de Yennayer, jeudi dernier, par des festivités qui se sont déroulées au stade de l’UMA.

En présence de sa famille, ses amis, des membres du CSA/MOB, mais aussi de quelques personnalités politiques, à l’image de Saïd Sadi et Djamel Zenati, qui l’ont côtoyé et connu, un match gala a eu lieu entre l’équipe de la presse locale et celle des anciens joueurs du MOB, où des trophées symboliques ont été remis aux deux équipes.

Yahia Hammouche, qui a présidé le MOB durant deux années (1997-1999), est estimé par tous les Bougiotes, qui l’ont connu de près ou de loin, mais aussi par des personnes étrangères à la wilaya. «Il ne rate aucune occasion pour célébrer le premier jour de l’an amazigh (Yennayer), en nous invitant à un dîner chez lui avec un couscous kabyle», nous dira Mohand Cherif Rambi, journaliste à la radio locale, qui n’arrive pas à se remettre encore de sa disparition subite.

Lors du dîner organisé dans la soirée, sa famille a été émue par l’hommage rendu à leur cher père et fils. C’est son père, Da Belkacem, qui évoquera son fils en déclarant : «Avec cet hommage qui lui est rendu, je sens que mon fils est encore vivant et qu’il est parmi nous. Il a été estimé par tout le monde, que ce soit à Béjaïa ou ailleurs. C’était un brave homme et je suis fier de lui.»

Sa fille, Lahna, qui a pris la parole, a été très émue. Elle a trouvé des difficultés à s’exprimer en déclarant : «Je tiens à remercier les organisateurs pour cet hommage à mon père.

C’est la première fois qu’on fête Yennayer en son absence. Il a l’habitude de célébrer cette occasion avec ses amis et sa famille à la maison en les invitant à dîner. Mon père a été très respecté, il ne rate aucune occasion pour aider les gens et faire du bien pour tout le monde sans exception.» Le président du CSA/MOB, Mustapha Rezki, qui a initié cet hommage avec ses amis, dira de son côté : «Je crois que c’est la moindre des choses qu’on peut faire à un homme comme Yahia Hammouche. C’était un homme sincère et honnête. Il venait souvent avec des propositions aux assemblées du club.»

Il faut dire que Yahia Hammouche a marqué son passage au MOB, en bâtissant une grande équipe avec de bons résultats. Même après son départ de la tête du club, il prenait tout le temps des nouvelles de l’équipe.