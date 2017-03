Handicapés : La promesse du wali

Réagissez

A l’occasion de la Journée nationale des handicapés, le wali de Béjaïa qui a participé à la célébration de ce rendez-vous dans la daïra d’Akbou, s’est engagé à traiter le problème de l’inaccessibilité des personnes aux besoins spécifiques aux espaces et aux institutions publiques. En s’adressant aux parents des élèves handicapés du centre pédagogique des handicapés d’Akbou, le premier responsable de la wilaya a rappelé que «la réglementation est claire dans ce sens, car l’Etat a promulgué un arsenal de lois en faveur de cette frange de la société afin qu’elle ne se sente pas marginalisée». Afin d’assurer une meilleure prise en charge, le wali a appelé à l’implication des associations et à la consolidation du rôle des services de la direction de l’action sociale (DAS) et des APC dans le but de parvenir à un recensement des handicapés de la région, notamment, ceux des localités enclavées.