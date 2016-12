Hand Sadi au Café littéraire : «L’Algérie arabe, en finir avec l’imposture»

Oui, on va droit dans le mur et je veux qu’on atteigne le point de non retour». Ahmed Taleb Ibrahimi, alors ministre de l’Education nationale, débitait cette sentence qui traduisait tout son acharnement à aller jusqu’au bout de l’arabisation idéologique mise en œuvre dans l’Algérie des années 1960.

Mustapha Lacheraf, qui n’était pas moins défenseur de cette entreprise, lui recommandait de limiter les dégâts de cette arabisation radicale. Hand Sadi, universitaire algérien, a rappelé ces faits, et bien d’autres, samedi dernier lors d’un café littéraire animé au théâtre régional autour du livre collectif Algérie arabe, en finir avec l’imposture, sorti en septembre 2016 aux éditions Koukou, ouvrage coordonné par le conférencier, ainsi que Rabah Aït Messaoud et Hand Baïri. Le livre déconstruit une imposture identitaire que l’on s’est obstiné à consolider depuis la politique de Ben Bella, qui s’est appuyé sur des cohortes d’enseignants égyptiens. Histoire des Berbères, de Ibn Khaldoun, suffit à affirmer l’existence du peuple berbère, a fait remarquer Hand Sadi, qui se rappelle que cet ouvrage avait disparu des bibliothèques algériennes. Il a mis le doigt sur les dégâts de la politique aveugle de l’arabisation. «Ont-ils fait un référendum pour l’arabisation qu’ils ont imposée à tous le monde ?» s’est-il interrogé, soulignant le reniement des racines par des défenseurs même de l’arabisation, à commencer par Ben Bella. «Sa mère parlait parfaitement tamazight» affirme le conférencier. Ben Badis aussi est amazigh. «Il signait ses écrits Ibn Badis Essanhadji», fait-il encore remarquer. Hand Sadi estime qu’il n’y a pas une réelle volonté politique d’enseigner la langue amazighe. «S’ils veulent vraiment l’enseigner ils n’ont qu’à faire comme pour l’arabe», lance-t-il. Il considère que tamazight doit s’écrire en latin, voulant comme exemple celui de la Turquie, qui écrit son turc en caractères latins depuis l’ère de Kamal Atatürk.

K. M.