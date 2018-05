Ger zik d tura présenté en avant-première

Réagissez

Un épisode de la série thématique Ger zik d tura (Entre hier et aujourd’hui) destinée à l’ENTV pour sa grille des programmes spécial Ramadhan 2018 a été présenté, ce samedi, à la Cinémathèque de Béjaïa en présence du réalisateur Ould Kaci Ahcen, du producteur Miche Mourad et de quelques acteurs de la série.

Intitulé Ldjanaza (Obsèques), cet épisode d’une durée de 52 minutes est un mélange de deux tableaux qui se font face et qui s’imbriquent, faisant voir, en gros, deux organisations d’obsèques, l’une décrivant l’esprit des cérémonies d’antan, l’autre celui des cérémonies d’aujourd’hui. Si les cérémonies d’aujourd’hui sont montrées expéditives et quasi-inhumaines, les funérailles d’antan, par contre, sont décrites sous un beau jour où se mêlent solidarité, compassion et charité. En parallèle, le rôle de la femme dans la déconfiture des foyers et dans l’abandon des parents est mis en exergue dans la séquence mettant en scène les obsèques d’aujourd’hui.

La présentation de l’épisode a été suivie d’un débat où diverses questions, liées notamment au scénario et aux qualités techniques du film, ont été soulevées. «Malgré l’insuffisance des moyens, nous avons réussi notre pari. La série passera dans quelques jours à la télévision. Et à travers elle, nous exprimons notre attachement à nos valeurs ancestrales», a déclaré, en substance, dans son intervention, Ould Kaci Ahcen, le réalisateur.

A noter enfin qu’aucun des officiels invités, selon les organisateurs, n’a assisté à cet événement organisé par la boîte cinématographique Miche Pro, en collaboration avec l’association des artistes «Thamusni».