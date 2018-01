Réagissez

C’est l’acmé de la félicité chez les habitants de la commune d’Amalou. Et pour cause : la circonscription a été raccordée au réseau du gaz naturel.

La mise en service du gaz, intervenue les tout derniers jours de l’année 2017, a instillé une sacrée dose de bonheur dans les chaumières. «C’est une résurrection», clame-t-on en chœur. «Nous avons enduré tant de souffrances, en raison de l’éloignement de nos villages et d’une indisponibilité régulière de combustible», souligne, la mine joviale, un retraité du village Tighermine.

«Je n’ai jamais cru qu’au crépuscule de ma vie notre village serait doté de gaz naturel. Maintenant que le rêve est devenu réalité, on ne peut que rendre grâce au ciel et prier pour le bonheur de nos enfants», lâche, d’une voie émue, un sexagénaire du village Ighil Iguenni. «Notre patelin n’a cessé de se vider de sa population au fil des ans. Avec l’arrivée du gaz et bien d’autres projets à venir, les gens réfléchiront sans doute à deux fois avant de se résoudre à franchir le pas», renchérit un autre habitant.

Un peu plus en amont, au village Ath Djemhour, les cœurs sont à l’évidence tout aussi gonflés par ce nouvel acquis. Pour certains villageois, le gaz n’est pas seulement du pain béni, mais revêt les contours d’une véritable bénédiction. Cela redonne assurément le goût de vivre, insuffle le courage d’affronter les vicissitudes du quotidien et instille la force d’appréhender les défis du futur.

«Indubitablement, rien ne sera plus comme avant. La quête éreintante du bois mort, la recherche de l’improbable bouteille de butane et tant d’autres préoccupations ont fait germer dans les esprits l’idée de mettre les bouts. Dieu merci, la plupart de ses préoccupations sont désormais de vieux souvenirs», soupire un quadragénaire d’Ath Djemhour.

«Avoir le gaz naturel à portée de la main et pouvoir en user à loisir confère du confort et de l’assurance. Il faut avoir souffert des décennies durant des difficultés d’approvisionnement en combustible pour apprécier cette commodité à sa juste valeur», déclare un citoyen du village Biziou, à l’aval du chef-lieu communal.