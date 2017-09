Réagissez

Pour dénoncer les atermoiements des pouvoirs publics face à leurs revendications et appeler à la réorganisation de leurs rangs, les gardes communaux ont observé dimanche dernier un sit-in devant le siège de la wilaya de Béjaïa.

Dans leurs interventions les délégués des protestataires, tout en appelant à l’unité des rangs, ont réitéré les revendications soulevées par leur corps et ont exigé la traduction sur le terrain des engagements pris par les pouvoirs publics. L’accès au logement et aux soins, la révision des pensions de retraite, le réexamen du cas des veuves et des ayants droit, la réintégration des éléments radiés abusivement… telles sont, entre autres, les revendications citées par les délégués dans leurs allocutions. «Nous ne nous tairons pas tant que nos revendications ne sont pas satisfaites et nous dénions le droit à quiconque de parler en notre nom. Seule la base est habilitée à désigner ses représentants légitimes», martèle Tahanout Djamal, délégué des protestataires. Aigris par leur situation et la sourde oreille des pouvoirs publics, les gardes communaux ont décidé de la poursuite de leur mouvement pour les prochains jours par d’autres actions de rue.