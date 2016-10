Gardes communaux : Enième rassemblement

Réagissez

Plus d’une centaine de gardes communaux de la wilaya de Béjaïa ont tenu un rassemblement devant le siège de la wilaya, hier, pour dénoncer la marginalisation dont ils se disent victimes de la part des pouvoirs publics.

Cette action vient suite à la rencontre nationale qui a eu lieu à Ifri Ouzellaguène, qui a réuni 250 délégués venus de 24 wilayas, le 19 août dernier, afin d’organiser et unifier les rangs de cette frange de la société qui se sent abandonnée après tant de sacrifices. La requête portée par les anciens gardes communaux se résume essentiellement à des revendications financières, comme la revalorisation des pensions de retraite de ce corps paramilitaire et une pension de fin de service, mais aussi la décoration automatique par un grade supérieur des membres qui sont sur le point de sortir en retraite afin qu’ils aient une meilleure pension.

Par ailleurs, les contestataires ont demandé la prise en charge sanitaire et sociale effective pour les gardes communaux et leur famille, qui souffrent des stigmates de 10 ans de lutte contre le terrorisme et d’aligner les éléments enrôlés dans l’armée sur les mêmes privilèges sociaux. Ces derniers souhaitent avoir une journée nationale qui leur sera consacrée pour commémorer leurs sacrifices et le rôle qu’a joué ce corps de sécurité pendant la décennie noire.