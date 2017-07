Réagissez

A la veille du 5 juillet, l’association Afus, en collaboration avec la ligue des arts martiaux de Béjaïa et celles d’Alger et de Bouira, a organisé une soirée commémorative de la Fête de l’indépendance à la salle de cinéma d’Akbou, avec au menu une variété de disciplines d’arts martiaux, toutes catégories confondues.

A l’affiche, des combats de gala, expositions et des représentations de sports peu connus, comme le maniement de bâtons, présenté par l’équipe de Blida. La discipline, l’esprit d’équipe et le respect entre les athlètes ont régné tout au long des représentations.

Etaient présents, entre autres, Akkouche Leïla, championne internationale de boxe thaï, maître Mohamed Ferhat, champion national de Changu), et Saker Belkacem, entraîneur de kick-boxing. Les jeunes sont venus en masse. Ils étaient émerveillés devant leurs idoles.

«L’objectif de l’activité est d’encourager les jeunes à rejoindre les salles de sport et de mettre en valeur l’utilité de la pratique sportive», confie le secrétaire général de l’association organisatrice, Bendiab Massinissa. «Nous avons créé l’association afin de canaliser les énergies des jeunes et les accompagner dans différents domaines», poursuit-il.

Le président de l’association, Azzedine Chaouati, a, de son côté, souligné que la salle de cinéma d’Akbou, 20 Août 1956, manque de commodités pour pouvoir recevoir du monde. Il a remercié Salhi Mouloud et Boucherit Mohamed, élus à l’APC, et la population pour leur soutien.

«Je tiens à remercier les élus qui nous ont honorés par leur présence, ainsi que les athlètes et les ligues des arts martiaux qui ont contribué à la réussite de cet événement». «Nous sommes en train de mettre en place un camping de deux mois pour les jeunes. Je souhaite que nous puissions contribuer à satisfaire les besoins des citoyens d’Akbou à travers cette association», conclut-il.