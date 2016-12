Front social Mouvements de rue : Des Chinois aux imams !

Réagissez

Chaque année a eu son lot de bouillonnement et 2016 ne peut pas déroger à la règle.

On a marché, crié sa rage, débrayé, fermé les routes et cadenassé des sièges d’institutions de l’Etat. Pratiquement toutes les catégories de la société se sont exprimées dans la rue.

Les corps communs et ouvriers opérationnels de l’éducation, communaux, travailleurs d’entreprises, chômeurs, enseignants, étudiants, lycéens, collégiens, demandeurs de logements, cheminots, personnel de la santé, correcteurs du bac, avocats, gardes communaux... Presque tout le monde a protesté, y compris les journalistes qui ont fait cause commune avec les militants des droits de l’homme dans l’affaire d’El Khabar. On a marché comme dans des rituels que nourrissent chaque année les aberrations d’un système archaïque, d’abus d’autorité et de l’incompétence.

Des travailleurs ont protesté pour n’avoir pas reçu leurs salaires comme à l’Epsp d’Adekar. D’autres ont fermé des sièges d’APC et de daïra pour s’opposer à des projets de promotions immobilières, dénoncer l’insécurité ou réclamer l’amélioration de leur cadre de vie. Des étudiants ont fermé leur université pour exiger que leur lieu d’hébergement soit voisin du campus. A Aokas, un mouvement s’est organisé pour défendre la bande boisée, promise pour un projet touristique.

Dans ce concert de révoltes se sont faites entendre des notes de l’abus qui ont amené à la fermeture du chantier de la pénétrante autoroutière pour réclamer des projets de développement. Puisque le procédé est souvent payant, les Chinois de la CRCC en ont pris bonne note et ont tenté leur chance en bloquant la route, par de gros camions, au wali. Le chantier de la pénétrante a subi des retards au même temps que d’autres projets structurants sont carrément gelés et le RCD a marché pour dénoncer leur blocage. A chacun ses soucis. Les supporters du MOB ont, eux, marché pour exiger la libération d’un des leurs arrêté par la police.

Si les marches pacifiques sont une forme de manifestation universelle, les coupures de route, elles, ne le sont pas. Elles tendent à porter le sceau local. Akbou s’est distingué cette année par le conflit qui perdure au sein de son APC bloquée. Et c’est la RN26 qui a été le réceptacle débordant de l’exaspération des mécontents parmi sa population qui ont estimé juste de fermer la route, à répétition, pour exiger que Noureddine Bedoui vienne dissoudre l’Assemblée. Les automobilistes, au bout du rouleau, en ont souffert, et M. Bedoui n’est pas venu.

On a fermé la route pour des raisons aussi diverses que contestables : des souscripteurs aux logements l’ont fait pour dénoncer l’arnaque d’un promoteur, d’autres citoyens l’ont fait aussi parce que mécontents de voir leurs baraques de fortune, servant d’échoppes, démontées... Dans ce capharnaüm, l’usager des routes est dans une posture caricaturale d’une pauvre personne assommée par des coups répétitifs de massue que lui assènent ses concitoyens qui se déchargent ainsi de leurs maux. Il faut dire que l’année 2016 a été «riche» en mouvements de rue au point où, outre les Chinois, même des imams se sont mis de la partie pour marcher à la gloire du Prophète. Et c’est là la «nouveauté» de cette année qui nous quitte.