Frédérique Devaux Yahi : «Il y a manque de culture cinématographique»

Réagissez

Invitée, samedi, par le Café littéraire de Béjaïa pour parler de son nouveau livre De la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh, paru aux éditions l’Harmattan, et du cinéma en général, la Franco-Algérienne, Kabyle, Frédérique Devaux Yahi, fait d’entrée ce constat : il y a un manque criant de culture cinématographique en Algérie en général et en Kabylie en particulier.

Enseignante bénévole de cinéma depuis dix ans à l’université de Béjaïa, la réalisatrice et écrivaine sait de quoi elle parle et y va franco : «Mon livre s’adresse au public des deux rives de la Méditerranée. D’un côté nous avons un lectorat français, qui ignore presque tout de la culture kabyle, et de l’autre un lectorat kabyle dénué de culture cinématographique».

Que faire ? «Sans éducation, enseignement et écoles de cinéma, point de 7e art», répond Devaux Yahi, et d’ajouter : «Tant qu’il n’y a pas de structures physiques d’éducation au cinéma comme au Maroc, il sera difficile de faire bouger les choses en Algérie. Il m’arrive de me sentir un peu seule dans ce combat.» Ces structures vont faciliter l’instauration «d’une culture de l’image et du son» que les Algériens, estime l’oratrice, n’avaient pas jusqu’à l’indépendance de l’Algérie. Ceci dit, même avec des questions insistantes, la conférencière a évité de trop s’aventurer sur le terrain politique, pourtant intiment lié à la production culturelle en Algérie.

La censure, le strict contrôle de l’Etat sur la création, le tarissement des sources de financement, une production et une distribution défaillante, sont autant d’obstacles qui se dressent sur le chemin du 7e art en Algérie et qui dissuadent toute initiative. S’ajoute à cela, concernant le cinéma amazigh, l’ostracisme officiel dont sont victimes la culture et la langue amazighes.

Lorsqu’elle parle de la Colline oubliée, par exemple, un des trois films kabyles auxquels l’oratrice a consacré son livre, avec La Montagne de Baya, de Azeddine Meddour, et Machahu, de Belkacem Hadjadj, Frédérique Devaux Yahi met le doigt sur les «bâtons mis dans les roues» du réalisateur Abderrahmane Bouguermouh, destinés «à l’empêcher de tourner».

La réalisation de ce film en langue kabyle a fait qu’il n’a pu être achevé que 26 ans plus tard, en 1994. Pour Devaux Yahi, qui a fait la critique des trois œuvres, si du côté algérien les trois films ont suscité un engouement total, en France, où la critique est plus sévère, «ils ont brillé plus par leur nécessité que par leur réussite technique».