Un Salon de l’emploi sera organisé dorénavant deux fois dans l’année, a décidé Ouled Salah Zitouni, wali de la wilaya de Béjaïa, lors de l’ouverture officielle de la rentrée de la formation professionnelle le 25 septembre dernier.

Il a instruit à l’occasion le directeur de la formation professionnelle, en présence du président de la chambre de Commerce de la wilaya, afin de préparer ce rendez-vous au début et à la fin de l’année, en prenant en considération les dates de sorties des promotions de ce secteur.

L’organisation d’un tel événement, à l’instar de celui organisé par l’université de Béjaïa, permettra, selon le wali, de créer une passerelle entre les centres de formation et le monde du travail. Il vise ainsi à rapprocher davantage les opérateurs économiques des centres de formation en encourageant les contacts directs et le partenariat avec ce secteur.

Des stands d’exposition seront mis à la disposition des entreprises, et constitueront autant d’opportunités pour les diplômés des CFPA de rencontrer en un seul lieu plusieurs entreprises ; se préparer à l’exercice de l’entretien d’embauche dans un cadre informel et déposer leurs CV pour un éventuel recrutement.

Une occasion également pour les entreprises économiques participantes de rencontrer les stagiaires, prendre conscience de leurs compétences, leur proposer des stages et leur présenter des perspectives de recrutement. Cela leur permettra d’identifier et repérer de jeunes talents susceptibles de devenir de futurs collaborateurs.

Lors de cette ouverture officielle, qui a été effectuée au niveau du centre de formation féminin d’Ihaddaden, le wali a insisté auprès du directeur de la formation professionnelle de prendre en considération et d’exploiter les potentialités humaines de la wilaya, en développant la formation dans le domaine de l’artisanat.

Il lui a demandé de s’intéresser et de cibler un peu plus les jeunes des zones rurales, en organisant des campagnes d’information au niveau de leurs établissements scolaires.

La nouveauté qu’a connue ce secteur cette année, d’après le directeur de la formation professionnelle de la wilaya, est le lancement d’une offre de formation dans les métiers du bâtiment, les métiers de la pêche (ramendeur, marin pêcheur, électricité, mécanique et la réparation navale), les spécialités de l’artisanat (poterie, bijouterie, vannerie, sculpture sur bois, tissage, dinanderie et tapis).

Il y a eu également le lancement d’une offre de formation qualifiante dans les métiers manuels comme l’électricité, le bâtiment, la maçonnerie, le carrelage, la faïence mosaïque, la mécanique automobile, le tournage et l’environnement.