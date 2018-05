Formation aux techniques des joutes verbales

Réagissez

Des jeunes ont été formés au débat...

Soutenir l’engagement citoyen des jeunes et leur permettre de participer au dialogue local et d’être de futurs citoyens actifs, responsables et engagés dans la gestion de la cité» est l’objectif pour lequel a été lancé un projet financé par l’ambassade des Pays-Bas à Alger.

Il a atteint sa deuxième session de formation sur les joutes verbales et les techniques de débat qui s’est déroulée les 4 et 5 mai à Akbou.

L’activité est organisée par le Conseil communal des jeunes (CCJ) d’Akbou sous forme d’un atelier de formation de joutes oratoires. C’est une sorte de confrontation d’opinions, d’arguments et de communication entre protagonistes qui n’ont pas le choix de leur position, qui leur est proposée par le coach à trois minutes du match.

«Selon le contexte et les objectifs, les joutes peuvent prendre des formes variées, individuelles ou par équipes, avec ou sans préparation, sur des sujets politiques, de société ou écologiques… Dans tous les cas, elles ont des qualités inédites pour apprendre à parler en public, travailler le débat argumenté, se mettre à la place de l’autre, stimuler les rencontres, aborder des sujets sensibles et travailler la confiance en soi», nous a confié Cherif Badredine, secrétaire général de l’Association Etoile culturelle d’Akbou dont dépend le CCJ.

De son côté, Mlle Ismahene Lekhlifi, la formatrice venue d’Oran, a axé cette rencontre sur la construction d’une équipe de jeunes des quatre coins du pays autour des notions de la communication et du débat. «Pour ma part, j’ai essayé de partager avec les participants les outils de base pour leur permettre d’avoir plus d’accessibilité aux analyses logiques de discours, de choisir une stratégie de défense en cas d’argumentation et surtout construire et soigner leur communication, autant sur le fond que sur la forme» explique-t-elle. «On m’a offert l’opportunité de me faire une place dans ce monde en tant que l’une des rares femmes coachs en techniques de débat, c’est à mon tour de démultiplier ce genre d’expériences qui ouvrent plus de champs et de créativité aux jeunes», conclut-elle.

Cette première session de formation sur les joutes verbales et techniques du débat vient confirmer l’aptitude du Conseil communal des jeunes de cette ville, après sept ans d’existence, à initier les nouveaux jeunes à l’acquisition de quelques techniques et renforcer les capacités des membres des différents Conseils communaux existant au niveau national à organiser des débats sur divers problématiques.