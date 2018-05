Réagissez

CFA, triple champion d’Algérie

Pour la troisième fois consécutive, les jeunes filles U20 du club de football d’Akbou CFA ont remporté la coupe d’Algérie de football. C’est, en effet, devenu une tradition au sein de l’équipe et du staff technique qui commencent à s’habituer à ce titre.

Les filles ont éliminé l’équipe d’Alger-Centre en demi-finales sur un score de deux buts à un au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, puis, en finale, l’équipe du JF Khroub,aux penalties au stade du 19 Mai 1956 de Annaba.

Rencontrée à l’occasion du défilé organisé en l’honneur du club champion d’Algérie, la défenseuse Aït Mahrez Chafiaâ nous parle de son parcours : «Mon enfance était marquée par le foot, avec les enfants de mon quartier nous jouoins jusqu’à des heures tardives.

J’ai une famille compréhensive, elle m’a encouragée à faire ce que j’aime. J’ai de la chance d’être entourée de gens très compréhensifs, les gens d’Akbou sont conscients et je n’ai jamais rencontré de problème dans ce sens», déclare-t-elle.

Concernant la pratique de foot, considéré comme un sport majoritairement masculin, elle pense que «du moment qu’une fille veut pratiquer ce sport, tout est possible, il suffit d’y croire. C’est injuste de priver une fille de faire ce qu’elle aime. Après tout, ce n’est qu’un sport».

«Ma vie dans le club est un moment de détente, contrairement à ce qu’on pourrait penser.

Le travail ne ment pas, nous avons bossé et aujourd’hui nous récoltons le fruit de notre sueur. Je souhaite plus de succès à l’équipe, j’encourage toutes les filles footballeuses en Algérie à poursuivre leur rêve et je remercie l’équipe dirigeante ainsi que les supporters d’Akbou, qui nous soutiennent à chaque rencontre», conclut-elle.

A signaler que les U17 ont remporté, elles aussi, le titre à deux reprises, malgré l’absence d’un terrain adéquat.

Le club reçoit ses adversaires au stade communal d’Ighzer Amokrane, en attendant la réalisation de celui d’Akbou. Le terrain du complexe OPOD ne satisfait pas aux critères, tandis que l’ancien stade d’Akbou est en travaux.