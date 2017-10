Réagissez

L’académie de football d’Akbou prépare une sélection en faveur des jeunes âgés de 10 à 15 ans, afin de bénéficier de l’opportunité de participer à la coupe du monde des clubs qui se déroulera à Barcelone (Espagne) en mars 2018.

En effet, sous la supervision des entraîneurs de l’Académie Master class Barcelone, les joueurs nés entre 2002 et 2007 sont conviés, les 3 et 4 novembre prochain, à une sélection qui va déterminer les jeunes qui auront la chance d’être choisis. Coachés par David Vilajoana, les meilleurs éléments qui auront les premières places à la sélection vont participer à la coupe du monde des clubs dans la ville espagnole.

Pour la première fois, la ville d’Akbou accueillera cet événement sportif qui va permettre à plusieurs jeunes joueurs de participer à ces sélections afin de réaliser leur rêve de participer à une coupe du monde.

Le coût de la participation est symbolique et le nombre de places est très limité, d’après les organisateurs, vu l’ampleur de l’événement et sa dimension internationale. Les organisateurs ont mis à la disposition des postulants deux numéros pour le contact et entamer l’inscription aux sélections (0553 05 26 37 ou 0792 09 43 65).

L’académie de football d’Akbou espère réussir cet événement afin de redonner espoir aux jeunes Akbouciens et leur rappeler l’importance du sport dans la vie d’un jeune, surtout pour cette tranche d’âge.