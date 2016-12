Réagissez

La figue sèche de Beni Maouche a décroché officiellement son label IG (identification géographique) pendant l’année 2016. Désormais, elle s’adjuge sa place dans les marchés mondiaux et a de quoi concurrencer ses rivales méditerranéennes avec une qualité supérieure. Le processus a été long et a impliqué, pendant 27 mois, des experts européens. Derrière le label Figue sèche de Beni Maouche se regroupent un minimum de 103 figuiculteurs, issus de 21 communes des wilayas de Béjaïa et de Sétif, qui ont accepté de se mettre aux normes qui leur ouvrent les portes des débouchées européennes.